Sassuolo, De Zerbi: “Fa piacere essere accostato a grandi club, ma non ho mai voluto cambiare”

Roberto De Zerbi torna a parlare. Nelle ultime settimane il tecnico del Sassuolo è stato spesso accostato alla panchina della Roma, ma alla fine Fonseca ha superato tutti i candidati. Ecco le parole dell’allenatore neroverde ai microfoni di Sky Sport in occasione della presentazione del nuovo “Mapei Football Centre”: “Da parte mia non c’è mai stato un dubbio su questa società. Mi ha fatto piacere vedere il mio nome accostato a grandi club ma non ho mai avuto il pensiero di cambiare. Dipende tutto anche da cosa lasci: qui io avrei lasciato un posto che mi segue in tutto e per tutto. Sono giovane, ho appena iniziato a fare questo lavoro. Voglio divertirmi ed essere me stesso quando lavoro e so che qui posso esserlo. Siamo appena partiti ma tra qualche anno potremmo arrivare vicino alle grandi squadre”.