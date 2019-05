Sassuolo, a parte Bourabia e Magnani. Operato Sensi

Prosegue la preparazione dei neroverdi in vista di Sassuolo-Roma: questo pomeriggio allo Stadio Ricci la squadra ha svolto lavoro di forza in palestra, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitella finale. Lavoro differenziato per Mehdi Bourabia, Giangiancomo Magnani e Federico Peluso. Come riporta il sito ufficiale dei neroverdi, fermo Stefano Sensi che, a seguito di uno scontro fortuito nel corso dell’allenamento di ieri, ha riportato la frattura dello scafoide della mano destra. Nel pomeriggio di oggi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura presso il Policlinico di Modena ad opera del Prof. Luigi Tarallo, del Prof. Giuseppe Porcellini e del Prof. Fabio Catani in collaborazione con il Dott. Augusto Marcuzzi. L’intervento è perfettamente riuscito. Domani la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse. Alle ore 13 presso la sala stampa dello Stadio Ricci si terrà la conferenza prepartita di mister Roberto De Zerbi.