Sarri, non solo la Roma. In caso di addio al Chelsea c’è anche l’Inter

Oggi Sarri proverà con il suo Chelsea a fare l’impresa e battere ad Anfield il Liverpool, che ha un passo in semifinale di Champions e si sta giocando il titolo in Premier con il Manchester City. A fine stagione però potrebbe essere già il momento dei saluti: a Londra il rapporto non è mai sbocciato definitivamente e per l’estate è viva l’ipotesi di un ritorno in Italia. Su di lui c’è la Roma, ma non solo. Come riporta “La Gazzetta dello Sport” anche l’Inter pensa a lui per il dopo-Spalletti nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare ad Antonio Conte, il grande sogno dei tifosi giallorossi.