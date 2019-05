Sarri: “Da domani si tirano le somme, ma sarà necessario un confronto con il club”

Maurizio Sarri conquista con il Chelsea il primo trofeo della sua carriera. Vince 4-1 in finale di Europa League con l’Arsenal e ora può concentrarsi sul futuro con la Juventus in forte pressing su di lui. Nelle scorse settimane, prima dell’interesse bianconero, era stato accostato anche alla Roma. Queste le dichiarazioni a Sky Sport: “Stasera è il momento di festeggiare, da domani tireremo di le somme. Gli anni di contratto sono ancora due: vediamo quello che io chiederò alla società e cosa loro chiederanno a me. Un confronto mi sembra dovuto. Sono stato dato per certo alla Roma, al Milan e alla Juventus: sono cose che non fanno effetto”.