Questa sera Daniele De Rossi saluterà la Roma e i suoi tifosi. Negli ultimi giorni sono state tante le voci di mercato che lo vorrebbero al Boca Juniors dal suo amico Burdisso oppure negli Stati Uniti, nel campionato MLS per volontà della moglie. A tal proposito, la stessa Sarah Felberbaum ha fatto chiarezza in merito alla questione rispondendo ad un commento su Instagram: “”Mio marito è libero di fare ciò che vuole. Fossi in te non crederei a tutto ciò che leggi…” .