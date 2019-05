Sarah Felberbaum si prepara all’ultima di De Rossi: ecco Daniele sul ‘Trono di Spade’ – FOTO

La Roma si prepara a salutare il suo ultimo condottiero. Daniele De Rossi giocherà la sua ultima partita con la maglia giallorossa domenica sera contro il Parma. Una giornata che rimarrà nella storia della Roma, chiuderà un’era e sarà al tempo stesso molto emozionante. Sarà un momento particolare anche per Sarah Felberbaum, che si sta preparando al grande giorno, che sarà un vero e proprio evento. Un po’ come per molti è stato il finale di ‘Game of Thrones’ (‘Il Trono di Spade’). E la moglie di Daniele De Rossi è già entrata nel clima di ‘epicità’ che circonda Roma-Parma. Su Instagram, infatti, Sarah ha pubblicato un fotomontaggio con il capitano giallorosso come re di Westeros.