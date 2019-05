Santon: “Siamo un po’ giù per De Rossi, ma vogliamo vincere anche per lui”

La Roma deve mettersi alle spalle la settimana più difficile dell’anno e provare a centrare l’ultimo obiettivo stagionale, quello dell’Europa: la Champions è quasi impossibile, più realistica l’Europa League, magari evitando i preliminari. A pochi minuti dal fischio d’inizio della partita col Sassuolo ha parlato Davide Santon. Ecco le sue parole.

SANTON A ROMA TV

Una settimana particolare questa. Qual è il vostro umore?

Siamo ovviamente un po’ giù. Sappiamo cosa è stato De Rossi per la Roma e chi è lui. Per me è un grande amico. Dobbiamo fare sei punti e sperare che le altre perdano. Speriamo inoltre di raggiungere un risultato importante, magari la Champions, anche per Daniele.

Che Sassuolo vi aspettate?

Non ci regaleranno nulla. Dovremo conquistarci i punti, prima di tornare a Roma e giocare con il Parma. Possiamo far bene, nonostante loro abbiano ottimi giocatori.