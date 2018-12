Santon: “Siamo arrabbiati, dobbiamo vincere e basta”

Con l’Inter per scacciare la crisi. La Roma in emergenza ospita all’Olimpico i nerazzurri del grande ex Spalletti. L’obiettivo è trovare i tre punti per mettersi alle spalle le sconfitte con Udinese e Real Madrid, e rilanciarsi in zona quarto posto. A pochi minuti dal fischio d’inizio ha parlato Davide Santon. Ecco le sue parole.

SANTON A ROMA TV

Partita importantissima.

Siamo indietro parecchio, queste sono le partite fondamentali per riprendere il cammino. Stasera non poteva esserci occasione migliore, siamo arrabbiati e l’arrabbiatura che abbiamo dobbiamo metterla in campo.

Cosa cambia per te avere Florenzi davanti?

Ci conosciamo da tanto, e sappiamo le nostre qualità. Lui ha tante inventiva e fantasia, può mettere palle importanti ma allo stesso tempo aiuta dietro. Questo può crearci dei vantaggi.

Per te è una gara particolare…

L’Inter mi ha cresciuto e mi ha dato tutto, ma stasera la ritrovo da avversaria. La Roma deve vincere e basta.

SANTON A SKY SPORT

Che effetto ti fa oggi il passato con l’Inter?

Strano, abbiamo passato vittorie e momenti brutti. Rincontro una squadra che mi ha dato tutto ed è sempre bello.