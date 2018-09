Santon: “La Roma può arrivare tra le prime, ma serve tempo per far ambientare i nuovi” – VIDEO

Dopo il test match del Vigorito con il Benevento, vinto dai campani per 2-1, il terzino giallorosso Davide Santon è intervenuto ai microfoni dei giornalisti per raccontare le sue impressioni. Ecco le sue parole:

SANTON IN ZONA MISTA

Che risultato si può trarre dall’amichevole?

“Intanto è un’amichevole e serve a mettere minuti nelle gambe. C’erano tanti giovani che si devono abituare a questo tipo di partite. Si vuole sempre vincere è chiaro, ma oggi è andata così”.

Sull’avvio di campionato

“Io penso sempre che si possa fare meglio. La Roma vuole arrivare in alto. Quattro punti in tre partite non sono tanti, ma sono arrivati molti giocatori nuovi e molti devono ambientarsi. Ci vorrà del tempo, ma sono sicuro che il mister saprà gestire tutto nel migliore dei modi”.

Sul modulo

“Penso sia importante lavorare insieme. Poi si può cambiare modulo in base alle partite. Dobbiamo lavorare tanto e di gruppo e i risultati arriveranno”.

Sull’aggressività chiesta da Di Francesco

“Siamo al punto giusto. Avendo tanti giovani quando arrivi in ritardo sul pressing alto saltano tutti i meccanismi. Oggi tante volte ognuno andava per conto suo. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo fatto tanta fatica. C’erano molti giovani, non può essere una scusa ma è un fattore importante. Il Benevento trovava molti spazi a centrocampo e noi facevamo fatica”.

Sul trovare la serenità

“L’importante è non perdere l’entusiasmo. Molti giocatori importanti sono andati via ma ne sono arrivati altrettanti forti e importanti. L’entusiasmo è fondamentale. Non si può perderlo dopo una sconfitta. Con il Chievo dobbiamo assolutamente trovare la vittoria e sono convinto che i Nazionali torneranno ancora più carichi”.

Sei d’accordo con le parole di Totti? La Juventus è inarrivabile?

“Vince da sette anni consecutivi ed è fortissima. Prima o poi bisogna fermarla. Ci proveremo, ma sarà dura visti gli acquisti che hanno fatto. La Roma può comunque arrivare tra le prime del campionato”

Come ti stai trovando a Roma?

“Sono partito bene perché conoscevo già molti di loro. Mi hanno accolto bene e mi hanno permesso di lavorare bene. Sono molto contento. Ora devono arrivare i risultati che sono quelli più importanti”.