La Roma va a riposo in vantaggio contro l’Empoli. La decide (per ora) Nzonzi, con un bel colpo di testa su cross di Lorenzo Pellegrini. Al termine del primo tempo ai microfoni di Dazn ha parlato Davide Santon. Le sue parole: “Dobbiamo accorciare di più al limite per impedirgli di ripartire. Sappiamo di avere gente fisica in area e dobbiamo sfruttarli”.