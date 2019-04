Sampdoria, stessa spinta e decisione diversa: protesta con Mazzoleni

Sabato sera ci sono stati un paio di episodi a sfavore della Sampdoria che hanno influito sul ko contro la Roma. Come riporta il Secolo XIX, il primo episodio incriminato è quello del gol decisivo ed il secondo al 37′ della ripresa in occasione di un corner per la Samp. Nel post partita ne ha parlato Walter Sabatini: “Non sono solito recriminare, ma ho visto un paio di cosette e un paio di decisioni in area che mi hanno lasciato perplesso…”. E poi Marco Giampaolo: “La differenza l’ha fatta l’esperienza di De Rossi che sul gol di Andersen non guarda la palla e cerca di ostacolarlo, poi cade giù. Sul gol della Roma invece Vieira subisce una spinta di Schick ma non ha la stessa esperienza e non è caduto a terra. Ma dà fastidio perdere una partita per queste cose qui”.