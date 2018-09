Samp, Sabatini: “I tifosi della Roma devono fidarsi di Di Francesco. Defrel ha trovato l’ambiente giusto”

Walter Sabatini torna a parlare della Roma. In un’intervista rilasciata ai microfoni di gianlucadimarzio.com, l’ex ds giallorosso – attuale responsabile dell’area tecnica della Sampdoria – si è soffermato anche sulla squadra di Di Francesco: “La Roma ha una grande squadra, con grandi calciatori. I tifosi devono fidarsi di Di Francesco, ma lo dico in maniera distratta perché sono occupato sulla Sampdoria. Sulla Roma ho i migliori pensieri, ma non mi sembra il caso di entrare nei dettagli“. Inevitabile un commento su Gregoire Defrel, autore di una doppietta nella gara di ieri contro il Napoli: “Qui alla Sampdoria ha trovato l’ambiente adatto, è stato accettato da subito. Sta superando alcuni problemi fisici che ha avuto a Roma, oggi gioca con grande euforia e questo gli permette di fare grandi gol. Al di là delle due reti, ha fatto una partita di grande livello”.