Salah: “De Rossi una leggenda, ha fatto sacrifici per la Roma. Mi piacerebbe vederlo in Premier”

Mohamed Salah non dimentica Daniele De Rossi. L’ex attaccante della Roma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha dedicato un pensiero anche al numero 16 che domenica scorsa ha giocato la sua ultima partita con la maglia giallorossa. Ecco le sue dichiarazioni: “De Rossi è una leggenda, un ottimo amico. Non so davvero cosa dire. Ho visto la partita e i tifosi che lo salutavano. Lui è una leggenda per il club giallorosso e il calcio italiano, ha fatto tanto per la Roma. Si è sacrificato molto per la squadra. Vorrei ringraziarlo, è uno dei migliori. Vorrei augurargli buona fortuna per la sua nuova avventura. La Premier potrebbe essere un campionato giusto per lui? Vorrei tanto che arrivasse qua, non so se ci sia la possibilità ma mi piacerebbe giocare con lui in qualsiasi squadra. È davvero un ottimo giocatore, una leggenda. Gli auguro tutto il meglio, se viene in Inghilterra è il benvenuto“.