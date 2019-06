Sacchi: “Totti non vuole perdere la sua dignità, ha capito di non essere apprezzato”

Nel giorno della conferenza stampa di Francesco Totti, torna a parlare ai microfoni di radio capital, il “profeta di Fusignano”Arrigo Sacchi: “Oggi molto probabilmente ha capito di essere usato, o meglio, non apprezzato. Quando uno capisce di non essere apprezzato deve prendere una decisione e lui l’ha presa. Shakespeare diceva: chi perde la dignità è miserabile tutta la vita e lui non vuole perderla”.

L’ex allenatore del Real Madrid ha poi completato il discorso parlando della sua carriera: “Totti è stato un grande giocatore, ha dato tanto alla Roma ed in compenso è stato idolatrato dai tifosi, amato come nessun altro e la società lo ha tenuto anche pagandolo copiosamente. Poi può succedere, succede anche fra marito e moglie, che si comincino a vedere le cose in modo diverso. Mi dispiace, lo stimo tantissimo e l’ho cercato al Milan e al Real Madrid“.