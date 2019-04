Sabatini: “Provo un dolore grande per Nura. Spero rimanga in società”

L’ex direttore sportivo giallorosso Walter Sabatini ha commentato, tramite le colonne virtuali di ilpaesesera.it, lo sfortunato destino di Nura, il giovane giallorosso costretto all’addio al calcio in seguito a una serie lunghissima di problemi fisici. Era stato proprio lo stesso Sabatini a prelevarlo dallo Spezia nel 2015, per portarlo alla Roma e fargli intraprendere l’avventura in giallorosso. “Non l’ho sentito, ma rimano un dolore grandissimo“, ha spiegato il diesse, “Soprattutto perché parliamo di un ragazzo magnifico, un giocatore eccezionale, che sarebbe diventato fortissimo. Un titolare sicuro per la Roma del futuro. Mi auguro davvero che la società possa trattenerlo e riservargli un ruolo“.