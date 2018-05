Ruediger: “Salah più cinico e forte fisicamente rispetto a Roma. Spero vinca il Pallone d’Oro”

Mohamed Salah è sicuramente l’uomo dell’anno in questa stagione. L’egiziano ha sorpreso tutti con numeri impressionati e una Scarpa d’Oro da contendere fino all’ultimo a Leo Messi, aumentando i rimpianti dei tifosi giallorossi. “Era già forte alla Roma, ma spesso sbagliava dei gol. Quest’anno è molto, molto cinico e anche fisicamente è più forte di quando era alla Roma”, la spiegazione del suo ex compagno in giallorosso Toni Ruediger. Il difensore tedesco del Chelsea, che affronterà l’11 Reds domani, ha parlato a Espn: “Secondo me in questo momento Salah è il miglior giocatore del campionato, ma non c’è solo lui nel Liverpool. Ci sono anche Firmino, Mané e gli altri dietro. Sono una grande squadra, segnano molto. Se vincerà il Pallone d’Oro? Onestamente lo spero per lui. Ma io di Pallone d’Oro non posso dire niente”.

Su Klopp: “Quando ero alle giovanili del Borussia Dortmund ci ho parlato un paio di volte e mi ha invitato a qualche partita. E’ un allenatore che ti dà motivazione, come se tu fossi il più forte del mondo ed è una delle sue migliori qualità”.