Rosella Sensi ringrazia la Sud: “Il vostro abbraccio ha riempito il cuore di mamma”

“Vessilli al vento per chi ha amato la Roma” è lo striscione comparso oggi durante la gara con il Chievo ed esposto dalla Sud per ricordare la scomparsa di Maria Sensi. La figlia, Rosella, ci ha tenuto a ringraziare la Curva con un post su Facebook. Queste le sue parole: “L’abbraccio della Curva Sud ha riempito il cuore di mamma di gioia. Lei vi ha sempre amato. Non so come ringraziarvi. Domani vi aspetto a San Lorenzo fuori le mura alle 11 per salutarla .Oggi ci avete commosso. Un cuore grande quello dei romanisti. Grazie”.