Rosella Sensi: “Mi dispiace per le parole di Ferrero. Ieri tanti tifosi hanno voluto abbracciare mamma”

Il giorno dopo i funerali della signora Maria Sensi, la figlia Rosella è tornata a parlare, intervenendo ai microfoni della trasmissione ‘Te la do io Tokyo‘, in onda su Centro Suono Sport. “Vorrei ringraziare tutti per l’affetto dimostrato ieri – ha dichiarato l’ex presidente della Roma – Mi dispiace che Massimo Ferrero abbia detto quelle cose, io ho visto tante persone ieri, tanti tifosi che hanno voluto abbracciare mamma. Vorrei ringraziare i volti noti e meno noti che ci hanno dimostrato affetto. In questo momento tutto il calcio mi è stato vicino, questo va detto perché il calcio non è sempre brutto: Andrea Agnelli è stato fra i primi a mandarmi un messaggio sabato mattina. Sto continuando a ricevere messaggi di vicinanza da parte di tutti: attraverso i social, messaggi e chiamate. Grazie ancora a tutti“.