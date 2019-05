Romero: “Meritavamo la vittoria. Peccato per il rigore sbagliato, ma può succedere”

Romero beffa la Roma con un gol al 90′. Il Genoa strappa un punto ai giallorossi e sfiora la vittoria con un rigore sbagliato da Sanabria. L’autore del gol rossoblù ha commentato a caldo.

ROMERO A SKY

Più grande la delusione per il rigore sbagliato che per il gol…

Sanabria non meritava di sbagliare, ma può succedere. Pensiamo alle partite che restano e non meritavamo di stare in questa situazione.

Prandelli voleva Criscito, lo avevate capito?

Abbiamo dato fiducia a Sanabria, ha sbagliato ma va bene. Dobbiamo dare tutto. Oggi meritavamo i tre punti.

Il tuo gol può essere fondamentale per il Genoa?

Mancano delle partite ancora. Speriamo che succeda