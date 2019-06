Roma, Zeman: “Conte poteva fare un buon lavoro. Fonseca? Ha fatto benino…”

Zeman ha commentato il mancato arrivo in giallorosso di Antonio Conte, ora allenatore dell’Inter: “Conte poteva fare un buon lavoro alla Roma, poi bisogna vedere se la società era in grado di accontentarlo almeno in parte – le sue parole a Sky Sport -. Ha dimostrato di essere bravo in tutte le situazioni, penso abbia deciso per l’Inter perché ha più possibilità di lavorare meglio”. Poi su Fonseca: “È un allenatore che ha fatto benino con lo Shakhtar Donetsk, speriamo faccia bene anche se inserirsi nel clima romano… bisogna vedere se riesce a capire. Per me, comunque, è sempre la piazza più bella”.