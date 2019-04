Roma-Zaniolo, trattativa aperta: ecco il piano per blindare il gioiello

Sarebbe un mondo migliore se “Ti amo” e “Addio” si potessero dire una sola volta nella vita. E mai alla stessa persona. Invece gli amori si consumano con la velocità con cui Zaniolo è passato da “voglio restare a Roma per sempre “ a “vedremo”. Le parole del centrocampista dopo la Fiorentina hanno colto di sorpresa anche il club. La strada da percorrere per cancellare quel “vedremo” a Trigoria però è chiara da tempo. La volontà di tutti (Zaniolo compreso) è continuare insieme.

INGAGGIO – In mattinata l’ex Inter ha voluto chiarire dopo le polemiche: “Ho sempre pensato a giocare impegnandomi al massimo. Il mio agente e la dirigenza si occupano dei contratti e sapranno gestire al meglio la situazione”. Di fatto, Zaniolo ha confermato la trattativa in corso per il rinnovo. Nessuna voglia di scappare, ma per farlo restare col sorriso la Roma dovrà mettere sul piatto un’offerta molto importante. I giallorossi vogliono blindare il giocatore (ora guadagna 500.000 euro), offrendogli 2 milioni fissi più bonus. Un contratto in linea con quello del collega di reparto Cristante, e inferiore (di poco) a quello di Lorenzo Pellegrini.