Roma-Viktoria Plzen, le ultime di formazione: Kolarov stringe i denti, sarà in campo dal 1′

Aleksandar Kolarov stringe i denti ancora una volta. Dopo aver giocato e segnato nel derby di sabato scorso contro la Lazio, capitan De Rossi ha rivelato pubblicamente la frattura del quinto dito del piede sinistro rimediata dal terzino serbo durante la gara contro il Frosinone. Ieri niente rifinitura con i compagni per Kolarov, che poi però è stato inserito nella lista dei convocati di Di Francesco: come riporta Sky Sport, il serbo si è reso disponibile a giocare anche oggi nella sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen e scenderà in campo dal 1′. Aleksandar il guerriero, ancora una volta.