Roma, vicina la scelta del nuovo ds: Fienga contatta Petrachi, c’è il “sì” del granata

A Boston Pallotta decide il futuro della Roma insieme a Massara e Baldini. L’attuale ds resterà a Trigoria, ma è da decidere in che ruolo. Come si legge su Il Messaggero, il presidente, consigliato da Baldini, vorrebbe dare continuità alla strategia di trading puntando su Campos (che non ha ancora il via libera del Lille). A Trigoria però preferiscono altri profili. Ecco perché nei giorni scorsi Fienga si è mosso in prima persona per Petrachi, ancora legato al Torino per una stagione, ottenendo il “sì” per un eventuale incarico. La decisione è vicina, il futuro della Roma passa da qui.