Roma, vertice dirigenziale nella sede dell’Eur: presente Totti

Neanche una settimana fa la piazza davanti la sede nuova della Roma all’Eur era il teatro della contestazione per l’addio di De Rossi, questa sera sembrerebbe fare da sfondo a un vertice dirigenziale per programmare il futuro del club. Incontro al quale sarebbe presente anche Totti e tutto il management al gran completo per provare a dare una sterzata in vista della prossima stagione. Si cerca l’allenatore del prossimo anno dopo i no di Conte e Gasperini. Da Trigoria, però, non confermano il summit. Il futuro del club prenderà comunque corpo nei prossimi giorni, ma non nella serata di oggi e nella sede di Viale Tolstoj.