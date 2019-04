Roma, Under ricorda Can Burtu: “Eri un leggenda del calcio”

L’attaccante della Roma Cengiz Under si è lasciato andare a un ricordo social per Can Burtu, ex giocatore turco con trascorsi in Italia tra Fiorentina, Venezia e Lazio scomparso oggi all’età di 83 anni. L’esterno giallorosso ha omaggiato la sua memoria con un post sul proprio canale ufficiale twitter: “’Per giocare in Italia ci vuole forza e potenza. Tu hai quel talento, anzi sei più forte e non c’è sfida che tu non possa affrontare’ questo è stato uno dei consigli che mi ha dato Can Bartu quando ho avuto l’opportunità di incontrarlo. Ho ammirato la sua saggezza e il suo carattere. Era una leggenda e un simbolo dello sport turco. È una grande scomparsa per chi nel cuore gli arde fuoco sportivo. Grazie ‘Signor’”.