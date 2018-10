Roma: Under, Luca Pellegrini e Zaniolo in ritardo alla riunione tecnica pre-Spal

Dopo la brutta sconfitta con la Spal, il clima in casa Roma continua ad essere tormentato. Già prima del match qualcosa era andato storto: come rivela “Il Tempo“, Cengiz Under, Luca Pellegrini e Nicolò Zaniolo si sono presentati con un paio di minuti di ritardo alla riunione tecnica pre-Spal. Mister Di Francesco si è arrabbiato, ma non al punto da escluderli dalla gara, anche se i primi due sono stati sostituiti e l’altro è rimasto in panchina. Il tecnico non ha optato per la punizione esemplare, ma ha scelto di evidenziare le carenze dei baby giallorossi in conferenza stampa mentre gli sedeva accanto Fazio, “uno a cui non devo insegnare niente su come si prepara una partita. Il giovane passa da prestazioni meno buone a una preparazione sbagliata per diventare un buon giocatore, noi però siamo la Roma, qui non ti puoi permettere passi falsi. Chi non regge questo atteggiamento alla lunga è out, con me non giocherà più. Alcuni giocatori vanno bastonati e tutelati“.