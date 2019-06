Pochi giorni e il doblete è servito: prima la vittoria nella finale Scudetto con il Milan e poi il successo in Supercoppa contro il Piacenza. La Roma Under-15 è sicuramente una delle note più liete della stagione romanista, come il suo allenatore, il giovane turco Tanrivermis. I giovani giallossi sono tornati proprio in queste ore nella Capitale, festeggiando insieme ad amici e parenti, tra video, cori e selfie con i trofei.