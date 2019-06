Roma, ufficializzato il ritiro a Pinzolo: squadra in Trentino dal 29 giugno al 7 luglio

L’AS Roma torna a Pinzolo, dove dal 29 giugno al 7 luglio, svolgerà il ritiro in vista della prossima stagione.

I giallorossi svolgeranno la preparazione in Trentino in vista degli impegni nei turni preliminari di Europa League.

In Val Rendena la Roma disputerà anche un’amichevole prima del rientro nella Capitale. Come di consueto il programma sarà ricco di incontri e di attività, tra le quali non mancheranno il saluto della squadra ai tifosi, il Village e lo store ufficiale.

“Oggi salutiamo questo ritorno della Roma a Pinzolo, a dimostrazione di un rapporto davvero speciale che si è creato negli anni non solo con la Società, ma anche con i suoi tifosi che, numerosi, frequentano le nostre località nella stagione estiva e in quella invernale”, ha dichiarato Maurizio Rossini, CEO di Trentino Marketing.

“Siamo particolarmente felici del ritorno della AS Roma in Val Rendena, a Pinzolo, dove possiamo offrire infrastrutture e servizi di ottimo livello insieme ad un contesto ambientale ideale che giocatori e tecnici hanno avuto modo di apprezzare in occasione dei precedenti ritiri”, le parole di Roberto Failoni, Assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia autonoma di Trento.