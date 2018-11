Roma, ufficiale la partnership con Busforfun. Calvo: “Trasporto per i tifosi è nostra priorità”

La Roma ufficializza una nuova partnership. Per migliorare il trasporto dei tifosi allo stadio per le partite dei giallorossi, è stato siglato un accordo con la compagnia Busforfun, che fornisce trasporto low cost per gli eventi in tutta Italia. Questo il comunicato.

#WeTheFun è l’hashtag con cui AS Roma e Busforfun.com lanciano un servizio di trasporto riservato ai tifosi della società giallorossa, con una modalità condivisa, sicura e sostenibile.

In linea con l’attenzione all’ambiente che contraddistingue le due società e tutta Roma Capitale, l’accessibilità allo Stadio sarà garantita con una serie di autobus che percorreranno inizialmente quattro direttrici, estese poi a sei, da tutta l’area metropolitana della capitale fino a un’area di parcheggio dello Stadio Olimpico, a partire da 9,00 euro A/R.

“Garantire un sistema di trasporto dedicato ai tutti i nostri tifosi è tra le priorità del nostro Club che ha individuato nella startup Italiana di mobilità Busforfun.com il partner affidabile con cui gestire questo genere di servizio”, ha dichiarato Francesco Calvo, CRO di AS Roma. “Questo accordo entra a pieno titolo nel nostro progetto a favore della mobilità durante il giorno della gara. La sperimentazione del bus condiviso tra i nostri fan prenderà il via in occasione della partita Roma-Inter del prossimo 2 dicembre per poi essere esteso alle altre partite”.

“Oltre 50.000 appassionati hanno partecipato ai nostri viaggi negli ultimi 12 mesi”, sottolineano Luca Campanile e Davide Buscato Co-Founder di Busforfun. “Essere il partner di AS Roma per un progetto unico in Europa è motivo di enorme orgoglio e di forte responsabilità anche sociale per noi”.

I due partner si pongono l’ambizioso obiettivo di attirare nuovi tifosi, specialmente tra i più giovani, che potranno comodamente vivere dal vivo le partite della AS Roma.