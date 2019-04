Roma, ok gli esami di Juan Jesus dopo il trauma cranico: “Sto bene”

Sospiro di sollievo per Juan Jesus. Il difensore, oggi schierato terzino a destra, è stato costretto a lasciare il campo durante l’intervallo a causa di una botta in testa rimediata nel finale dei primi 45′ contro Samir: il brasiliano ha accusato un trauma cranico e ha avvertito alcuni giramenti di testa che hanno portato lo staff medico a portarlo immediatamente in ospedale dove ha svolto gli accertamenti del caso, che hanno dato esito negativo. Poi ha fatto rientro allo stadio Olimpico, dove in zona mista ha risposto “sto bene” a chi gli chiedeva delle sue condizioni.