Roma-Udinese, Musso perde tempo: botta e risposta col raccattapalle

Nel secondo tempo di Roma-Udinese battibecco in campo tra il portiere dei friulani Juan Musso e uno dei raccattapalle giallorossi posizionati sotto la Curva Sud. L’estremo difensore, che nell’occasione si è beccato anche un giallo dal direttore di gara per perdita di tempo, ha avuto qualcosa da ridire con l’addetto a bordo campo, probabilmente anche a causa di quanto accaduto qualche minuto precedente. Prima del giallo infatti Musso era stato redarguito proprio per aver tardato il rinvio, dando il via all’animato confronto con il raccattapalle.