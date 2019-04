Roma-Udinese, le probabili formazioni: Florenzi e Jesus terzini, Dzeko guida l’attacco – LIVE

Sette finali. La Roma è tornata prepotentemente in corsa per il quarto posto dopo la vittoria con la Sampdoria e cerca oggi la conferma nel delicato match con l’Udinese. I friulani sono in un ottimo momento e proveranno a fermare i giallorossi ancora una volta dopo la vittoria dell’andata. Claudio Ranieri, in emergenza terzini, ritrova Florenzi e si affida di nuovo al 4-2-3-1. Confermato Mirante, ormai intoccabile, con Olsen in panchina per il terzo match consecutivo. Out Kolarov per squalifica, c’è Jesus al suo posto. A centrocampo confermato capitan De Rossi, match-winner al Ferraris una settimana fa. Al suo fianco Cristante, con Pellegrini di nuovo sulla trequarti. Zaniolo e El Shaarawy agiranno sugli esterni, mentre a guidare l’attacco riecco Dzeko dall’inizio.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Jesus; De Rossi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

A disp.: Olsen, Fuzato, Marcano, Coric, Pastore, Riccardi, Perotti, Schick, Under, Kluivert.

All.: Ranieri.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Wilmot; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Samir; Okaka, Lasagna.

A disp.: Nicolas, Parisan, Badu, D’Alessandro, Ingelsson, Macin, Sandro, Pussetto, Teodorczyk.

All.: Tudor.

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Tonolini – Tolfo

IV Uomo: Pezzuto

Var: Pairetto

AVar: Lo Cicero