Roma-Udinese, la probabile formazione e dove vederla

“Vogliamo entrare in Champions League” lo ha detto Ranieri in conferenza stampa e l’appuntamento di sabato con l’Udinese diventa fondamentale per la classifica visto anche lo scontro diretto tra Lazio e Milan. I giallorossi sono a un punto dalla zona europea che conta e la vittoria per 1-0 con la Samp ha dato loro maggior consapevolezza. Vincere anche per arrivare al match di San Siro con l’Inter prima di Pasqua con maggior forza e poter recitare la parte dei protagonisti fino alla fine. La corsa resta serrata e la Roma dovrà guardarsi bene dal scivolare per evitare di essere risucchiata dalle inseguitrici.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro l’Udinese Ranieri avrà una vera e propria emergenza terzini: Kolarov è squalificato, Santon e Karsdorp sono infortunati. Florenzi tenterà un recupero in extremis per andare a posizionarsi sulla fascia destra, mentre a sinistra ci sarà Jesus. A centrocampo spazio a Cristante, De Rossi e Zaniolo, con Kluivert, Dzeko ed El Shaarawy a comporre il tridente d’attacco.

Roma (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Jesus; Cristante, De Rossi, Zaniolo; Kluivert, Dzeko, El Shaarawy

DOVE VEDERE ROMA-UDINESE

Roma-Udinese verrà trasmessa su Sky Sport Serie A HD (canale 373 del digitale terrestre) in super HD e in 4K per i clienti Sky Q e anche su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite). Fischio d’inizio fissato per sabato pomeriggio alle ore 18.oo, studio pre-partita a partire dalle 17.00 sullo stesso canale. La telecronaca del match sarà affidata alla coppia Caressa-Bergomi.

Match naturalmente trasmesso anche in streaming su Sky Go e su Now Tv, servizio online creato da Sky che permette di guardare i contenuti sportivi della pay tv sottoscrivendo abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili. Roma-Udinese non sarà trasmessa su DAZN.