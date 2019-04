De Rossi si ferma e si accascia a terra, la Roma prosegue l’azione e Dzeko trova il vantaggio della Roma. Il capitano è costretto ad abbandonare il campo per un infortunio al flessore destro che verrà valutato nelle prossime ore, ma è tornato in panchina visibilmente preoccupato. Al momento dell’esultanza della squadra lui ha abbracciato i compagni e in particolare Dzeko, autore del gol. Poi ha lasciato la fascia ad Alessandro Florenzi prima di lasciare il posto a Under.