Roma, tracollo a Bologna: Florenzi chiede scusa al settore ospiti

La Roma va sempre più giù. I giallorossi escono sconfitti anche al Dall’Ara contro un Bologna che non aveva ancora segnato un gol in campionato: decidono Mattiello e Santander, mentre la squadra di Di Francesco non riesce quasi mai neanche a rendersi pericolosa. A fine partita la contestazione del settore ospiti, alla quale risponde Alessandro Florenzi: il terzino giallorosso si è rivolto alla tifoseria arrivata in Emilia chiedendo scusa con le mani.

Non saranno ore facili per tutta la Roma: dopo il turno infrasettimanale contro il Frosinone, sarà il momento del derby. I tifosi perdono la pazienza, Di Francesco continuerà a cercare le soluzioni per uscire da un momento che sembra davvero senza via d’uscita.