Roma, Totti pronto a farsi da parte: potrebbe lasciare. Il club smentisce con forza

La notizia del giorno potrebbe non essere il rifiuto di Conte. Dentro Trigoria la situazione continua a evolversi e in attesa dell’arrivo del nuovo ds potrebbe esserci un altro addio, stavolta spontaneo e decisamente più pesante degli altri. Secondo il giornalista e opinionista di Rete Sport Stefano Piccheri, Francesco Totti starebbe meditando sulla possibilità di farsi da parte, così da non sentirsi un peso e lasciare spazio a chi dovrà decidere come ricostruire.

Un’ipotesi che la Roma smentisce categoricamente. Lo stesso Francesco Totti sarebbe risentito per una notizia che sarebbe priva di fondamento.