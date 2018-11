Roma, Totti con gli occhi lucidi bacia la maglia sotto la Sud: “Voi siete la mia Hall of Fame” – FOTO

Francesco Totti di nuovo sul prato dell’Olimpico, di nuovo di fronte alla Curva Sud, per la prima volta da quel 28 maggio 2017. Roma-Real Madrid può aspettare. Almeno qualche minuto, perché dalle 19.30 gli occhi di tutti gli oltre 60 mila tifosi all’Olimpico saranno ancora una volta per lui. Lo storico capitano della Roma prima del fischio d’inizio della partita di Champions entrerà nella Hall of Fame giallorossa: è il primo a farlo per decisione diretta del club e non grazie ad una votazione dei tifosi. Dalle 19.30 inizieranno una serie di contenuti dedicati all’ex numero 10, che culmineranno con la cerimonia vera e propria, pochi minuti prima dell’ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento. Ad attenderlo sul prato dell’Olimpico ci saranno Bruno Conti e Falcao.

CRONACA EVENTO

Ore 20.24 – Scambio di maglie tra le bandiere del Real Madrid e Francesco Totti. Prima di andar via Totti fissa la Sud, la guarda per qualche istante, poi sorride mentre guarda i giocatori entrare in campo per il riscaldamento.

Ore 20.21 – Prende la parola Francesco Totti.

Rimetti i piedi sul terreno di gioco.

“Non è uguale, sono due tappeti diversi. Oggi è un giorno significativo, troppo importante. Essendo romano e romanista, capitano, aver indossato un’unica maglia è un privilegio. Una cosa difficile da descrivere, davanti a questo pubblico è emozionante. Perciò ogni giorno è hall of fame. La cosa più bella è rimanere uniti come siamo sempre stati. Sono tutti fratelli e sorelle per me, li amo veramente”.

Sono loro la tua hall of fame.

“Sì, loro sono la mia hall of fame, sempre. Ho voluto sposare questa hall of fame e l’ho portata a termine come ho sempre voluto”.

Ore 20.16 – Sui maxi schermi dell’Olimpico passano i migliori momenti della carriera di Francesco Totti, dai trofei fino ai gol più belli. Intanto la Curva Sud omaggia Totti con uno striscione: “Un capitano è per sempre”. La bandiera giallorossa ha gli occhi lucidi.

Ore 20.13 – È il momento di Francesco Totti, accompagnato dalla famiglia. Il delirio della Curva Sud per l’ingresso in campo della bandiera giallorossa. L’ex capitano ha salutato l’Olimpico che ha ricambiato con il celebre coro: “Un capitano”.

Ore 20.12 – Prende la parola parola Falcao che presenta gli nuovi membri della Hall of Fame: “A nome della Roma, noi membri della Hall of Fame accogliamo De Micheli, Volk e Taccola”.

Ore 20.06 – Entrano in campo Bruno Conti e Paulo Roberto Falcao, gli incaricati ad donare la maglia a Francesco Totti. Ovazione della Curva Sud per i due storici ex giocatori giallorossi. In campo anche le bandiere del Real Madrid: Butragueno, Raul e Roberto Carlos.

Ore 20.00 – Inizia la cerimonia. Entrano in campo, sotto la Curva Sud i membri della Hall of Fame: Candela, De Sisti, Losi, Nela, Pruzzo, Rocca, Santarini, Tommasi e Giannini.