Roma, torna Mazzoleni dopo il rigore di Empoli. Per il Cagliari una vittoria su 17 partite

Cagliari-Roma a Paolo Silvio Mazzoleni. Dopo il torto arbitrale subìto dalla squadra giallorossa contro l’Inter, l’AIA ha deciso di assegnare il fischietto di Bergamo al complicato match di sabato pomeriggio. Anche con Mazzoleni però non sono mancate le polemiche in casa giallorossa: in questa stagione infatti ha diretto il match contro l’Empoli assegnando un calcio di rigore alla squadra toscana per un tocco di mano in area di Under che ha scatenato le polemiche dell’ambiente. Mazzoleni in questa stagione ha arbitrato anche il match dell’Olimpico tra Roma e Chievo, terminato 2 a 2: in tutto sono 26 le gare dirette con i giallorossi: 15 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte. Un precedente tra Cagliari e Roma con il bergamasco: il 2 a 2 al Sant’Elia del 28 agosto 2016, con la rimonta sarda firmata Borriello e Sau nei minuti finali del match.

CAGLIARI – Mazzoleni ha diretto diciassette gare del Cagliari: una sola vittoria, sette pareggi e nove sconfitte. L’ultimo incrocio risale all’11 febbraio scorso, con il pareggio per 0 a 0 contro il Sassuolo. L’unica vittoria risale invece al febbraio del 2014: 1 a 0 in casa contro la Fiorentina.