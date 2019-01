Roma-Torino, Zaniolo e Florenzi esultano sui social: “Niente di più magico”

Una vittoria non priva di sofferenza, ma fondamentale sia per il morale che per la classifica. I giocatori della Roma possono esultare per il 3-2 dell’Olimpico contro il Torino, che permette ai giallorossi di agganciare il quarto posto, in attesa delle partite di Lazio e Milan.

Assoluto protagonista del match è stato Nicolò Zaniolo, autore della splendida rete dell’1-0. Il 19enne ha dimostrato tutta la sua gioia per il suo secondo gol in campionato in carriera con un post su Instagram.