Roma, tifosi indonesiani pazzi per Totti: lui realizza il loro sogno – FOTO

La grandezza di Francesco Totti ha superato ogni confine. Che sia in Italia o dall’altra parte del mondo, il suo nome è ormai leggenda. E dopo aver conquistato il Madison Square Garden a New York, lo storico capitano è pronto a prendersi anche Giacarta. Alcuni parlamentari dell’Est Java (una regione dell’Indonesia), a Roma per il tramite dell’Associazione “European Training and Further Education (EuroTAFE)”, tra una lezione di diritto tributario e l’altra, si sono dimostrati molto interessata alla vicende della Roma. In particolare, solo a sentire il nome di Francesco Totti, sarebbero letteralmente impazziti.

Emanuele Curti, avvocato che ha tenuto alcune lezioni nel meeting italiano, ha provato a realizzare il loro sogno organizzando un incontro con Totti. A causa degli impegni del dirigente romanista (ieri a Milano per la premiazione del Galà del Calcio), e l’imminente partenza dei parlamentari indonesiani, l’incontro non si è potuto organizzare. Totti però, non ha voluto lasciarli a mani vuote e ha inviato tramite la Roma, una maglietta giallorossa autografata. Un gesto molto apprezzato dagli indonesiani, che hanno realizzato un piccolo sogno.