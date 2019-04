Roma, tegola per De Rossi: lesione di primo grado al bicipite femorale, out 2-3 settimane

Nuova tegola per per Daniele De Rossi e per la Roma. Nel primo pomeriggio il capitano giallorosso ha svolto gli esami strumentali a Villa Stuart per valutare l’infortunio muscolare rimediato sabato scorso nel secondo tempo della sfida contro l’Udinese. Poche ore dopo arriva la diagnosi: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, De Rossi dovrà rimanere ai box per 2-3 settimane. Il numero 16 salterà sicuramente le sfide contro Inter e Cagliari, da valutare la sua presenza contro Genoa e Juventus.