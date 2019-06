Roma, Tanrivermis (all. U15): “Scudetto e Supercoppa. Sono fiero di voi” – FOTO

Fino a qualche giorno fa si pensava che l’unico turco nella Roma fosse Cengiz Under, ora non è più così. Il recente successo dell’U15 ha però acceso i riflettori sul tecnico della selezione giovanile, Tugberk Tanrivermis. Prima ha condotto i suoi ragazzi al successo in campionato e qualche giorno dopo alla vittoria in Supercoppa contro il Piacenza. Sono arrivati, infatti, i complimenti di Pallotta ai piccoli giallorossi, ma questa mattina è stato lo stesso allenatore turco a esprimere tutta la sua felicità sui social. “Dopo aver vinto lo scudetto, abbiamo concluso la stagione con la vittoria in Supercoppa Sono fiero di tutti voi. Forza Roma” scrive su Twitter.