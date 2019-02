Roma, striscione dei Fedayn: “Nella vita si deve lottare anche senza speranza” – FOTO

A circa due ore dall’inizio di Roma-Milan, lo storico gruppo dei Fedayn ha affisso uno striscione in piazza Mancini: “Nella vita talvolta è necessario saper lottare, non solo senza paura, ma anche senza speranza”, il testo del messaggio, che riprende una frase scritta da Sandro Pertini nel 1933 in una lettera alla madre, quando il futuro Presidente della Repubblica era incarcerato a Portoferraio durante il regime fascista.

In questi giorni l’estradizione del tifoso della Roma in Inghilterra con l’accusa di lesioni aggravate e adunata sediziosa. Nel corso degli incidenti davanti ad Anfield Road rimase gravemente ferito Sean Cox, che è ancora alle prese con la sua riabilitazione.