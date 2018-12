Roma, stop Pellegrini: salta Cagliari e Plzen, ma il rientro può slittare al 2019

Tegola su Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso, rientrato in gruppo dopo la lesione di primo grado al flessore della coscia destra, si è nuovamente fermato proprio nella seduta di ieri. Ed è un arrivederci al 2019: Pellegrini ha effettuato dei controlli a Villa Stuart nel pomeriggio che hanno confermato la lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra e – secondo Sky Sport – potrebbe restar fuori almeno tre settimane. Salterebbe in questo caso le partite con Cagliari, Viktoria Plzen, Genoa e con ogni probabilità Juventus e Sassuolo. Il desiderio sarebbe quello di riaverlo il prima possibile, ma è probabile che si decida per un rientro graduale per non ripetere lo stesso errore. Dalla club giallorosso arriva solo la conferma della sua assenza contro Cagliari e Viktoria Plzen.