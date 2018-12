Ancora un problema per Rick Karsdorp. Il terzino olandese, rientrato da poco in gruppo e in campo pochi minuti contro il Real Madrid, anche oggi si è dovuto fermare nella rifinitura a poco più di 24 ore dalla sfida con l’Inter. L’ex Feyenoord si è infatti allenato in via precauzionale a parte per un’infiammazione ad una vecchia cicatrice. Si attende la lista dei convocati di Di Francesco per capire se sarà a disposizione domani o meno.