Roma, speranza Conte: tecnico affascinato dall’ipotesi di vincere nella Capitale

La grande speranza della Roma si chiama Antonio Conte. Mentre Ranieri sta cercando di portare i giallorossi al quarto posto, la società lavora per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, negli ultimi tempi si sono ridotte sensibilmente le quotazioni di un possibile approdo a Roma dell’allenatore salentino. Conte sarebbe affascinato dall’ipotesi di vincere nella Capitale, entrando nella storia del club. Resta il problema non di poco conto dell’ingaggio: in Inghilterra percepiva circa dieci milioni di euro. Per arrivare a Trigoria potrebbe ridurselo e tornare alle cifre della Nazionale (circa tre milioni di euro più gli sponsor) oppure costringere Pallotta ad un esborso.