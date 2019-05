Roma si prepara a salutare De Rossi, Ranieri: “Sarà una grande atmosfera”. Petrachi in dubbio sul futuro

Domenica sarà l’ultima di campionato. Domenica, contro il Parma, sarà l’ultima partita di Daniele De Rossi con la maglia della Roma. La città è in tensione, ma allo stesso tempo è pronta per salutare il suo capitano. Come di consueto, a due giorni dal match, Claudio Ranieri ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Poi l’allenamento con il gruppo al completo. Intanto sta per prendere il via la campagna abbonamenti per la prossima stagione: i prezzi rimarranno invariati.

DE ROSSI – La sfida dell’Olimpico sarà l’ultima passerella per DDR che ieri sera ha portato a cena fuori i propri compagni di squadra. Nelle scorse settimane la notizia del mancato rinnovo di contratto a De Rossi ha generato numerose polemiche: si teme un clima in fiamme fuori dallo stadio. Nelle ore che precedono l’addio del centrocampista della Roma, Candela, Pizarro e Aquilani non hanno fatto mancare il supporto a Daniele. Anche il cantante-tifoso, Brusco, conosciuto soprattutto per la canzone dello scudetto del 2001 ha scritto un pezzo dedicato a De Rossi. Ha parlato anche l’allenatore del Boca Juniors, squadra alla quale è stato accostato il mediano nei giorni scorsi, che ha detto: “Non è l’unico giocatore che vorrebbe venire qui”. Infine, le parole più importanti, quelle di Claudio Ranieri: “Domenica mi aspetto una grande atmosfera. Daniele indosserà la fascia, pagherò io la multa”.

MERCATO – Sono spuntati nuovi dettagli inerenti alla trattativa Roma-Qatar. Al centro del mercato giallorosso, in pole position c’è la scelta del direttore sportivo e quella del tecnico. Petrachi dovrebbe incontrare Pallotta a Parigi, ma finora c’è poca chiarezza. Lo conferma lo stesso ds che ha detto: “Non so ancora cosa farò”. Per il discorso allenatore, tra i preferiti resta Gian Piero Gasperini. La Roma, però, valuta anche altri profili: sono stati confermati i contatti tra il club e Rafa Benitez. Intanto si lavora al rinnovo di Zaniolo, mentre per la difesa spunta il nome di Kevin Bonifazi, centrale del Torino in prestito alla Spal. L’Inter, invece, procede per cercare di portare a Milano Lorenzo Pellegrini, mentre lunedì l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, incontrerà la dirigenza blucerchiata.

ALTRE NEWS – Prima delle vacanze, per alcuni giocatori della Roma si prospetta una post season in Nazionale: Kolarov, Kluivert (Under 21) e Under sono stati convocati dalle rispettive rappresentative. Per quanto riguarda il calcio femminile, Bartoli, Pipitone e Serturini vestiranno la maglia azzurra. Alberto De Rossi ha invece svelato gli obiettivi per la sua Primavera, Juan Jesus ha scherzato con la Nike sulla nuova maglia giallorossa e, dalla Spagna, Pique ha parlato del ko in Champions contro il Liverpool ricordando anche la notte dello scorso anno all’Olimpico.