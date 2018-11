Roma, sfottò social allo store della Juventus: “L’unico posto da non visitare nella Capitale” – FOTO

La Roma non ci sta, ed ha ufficialmente aperto la ‘battaglia‘ tra gli Store. La Juventus a inizio settembre ha inaugurato il suo primo negozio a Roma, in via Nazionale. Sui canali social bianconeri il club continua la promozione dello store ufficiale nella capitale: “Sei a Roma? Non dimenticarti di visitare lo Store ufficiale in via Nazionale!”, il tweet pubblicato il 9 novembre sull’account juventino. La risposta della Roma è arrivata quest’oggi, venti giorni dopo, per ‘rivendicare‘ il territorio: i giallorossi hanno ritwittato il posto bianconero, aggiungendo il commento: “Finalmente qualcosa a Roma da non visitare”.