Roma, sette partite in ventuno giorni: ecco gli orari e dove vederle

Primo tour de force della stagione per la Roma di Eusebio Di Francesco che nei prossimi ventuno giorni sarà costretta a scendere in campo per sette volte, tra gare di campionato e partite di Champions League. La serie di match comincerà domenica alle 12.30 con la gara casalinga contro il Chievo, tre giorni dopo l’esordio invece al Santiamo Bernabeu contro il Real Madrid, alle 21.00. A seguire la gara di domenica 23 settembre contro il Bologna, poi il turno infrasettimanale contro il Frosinone all’Olimpico e il derby di sabato 29 alle 15. Martedì 2 ottobre riprenderà la Champions con il Viktoria Plzen in casa, sabato 6 invece la gara esterna contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. A seguire ci sarà la sosta e la ripresa del campionato il 20 ottobre, all’Olimpico contro la Spal.

CALENDARIO ROMA

ROMA-CHIEVO, domenica 16 settembre alle 12.30. Disponibile su Dazn.

REAL MADRID-ROMA, mercoledì 19 settembre alle 21.00. Disponibile su Sky e Rai.

BOLOGNA-ROMA, domenica 23 settembre alle 15.00. Disponibile su Sky.

ROMA-FROSINONE, mercoledì 26 settembre alle 21.00. Disponibile su Dazn.

ROMA-LAZIO, sabato 29 settembre alle 15.00. Disponibile su Sky.

ROMA-VIKTORIA PLZEN, martedì 2 ottobre alle 21.00. Disponibile su Sky.

EMPOLI-ROMA, sabato 6 ottobre alle 20.30. Disponibile su Dazn.