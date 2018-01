Roma-Sampdoria 0-1: Zapata. Florenzi sbaglia un rigore – LIVE – FOTO

A distanza di tre giorni, si ripropone il match tra Roma e Sampdoria, questa volta allo stadio Olimpico. La Roma alla ricerca dei tre punti per agganciare in classifica l’Inter di Luciano Spalletti, oggi fermata sull’1 a 1 a Ferrara contro la Spal. Ancora infortuni in casa giallorossa, questa volta a fermarsi è Patrik Schick, che non rientra tra i convocati del match: in attacco al posto del ceco spazio ancora a Under, con Dzeko e il recuperato El Shaarawy. A centrocampo De Rossi e Gonalons ancora out: il tecnico opta per il trio Strootman–Nainggolan–Pellegrini. Difesa invece con Florenzi, Manolas, Jesus e Kolarov.

Live a cura di: Luca Benincasa Stagni



TABELLINO

Roma-Sampdoria 0-0

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Jesus, Kolarov; Pellegrini (70′ Defrel), Strootman, Nainggolan; Under (72′ Perotti), Dzeko, El Shaarawy (78′ Antonucci)

A disp.: Skorupski, Lobont, Bruno Peres, Fazio, Moreno, Emerson, De Rossi, Gerson

All.: Di Francesco

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez (72′ Alvarez); Zapata, Caprari (62′ Kownacki)

A disp.: Puggioni, Tozzo, Tomic, Regini, Sala, Strinic, Andersen, Verre, Capezzi, Quagliarella

All.: Giampaolo.

Arbitro: Banti

Guardalinee: Vuoto – Valeriani

IV uomo: Sacchi

Var: Massa

AVar: Baroni

NOTE Ammoniti: 39′ Bereszynski, 80′ Florenzi Spettatori: 29.468

CRONACA PRE-PARTITA

Ore 20.08 – Anche la Roma scende in campo per il riscaldamento pre-partita.

Ore 20.07 – Sampdoria in campo.

Ore 19.56 – In campo anche i portieri della Sampdoria.

Ore 19.55 – I portieri della Roma scendono in campo per il riscaldamento.